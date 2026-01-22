Кириллова (Маркова) Елена Федоровна
женский, родилась 1940
ОтецМарков Федор ИвановичНеизвестно г.р.
МатьМаркова МаринаНеизвестно г.р.
Дети
Кириллов АльбертНеизвестно г.р.
Кириллов НиколайНеизвестно г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940
Отец: Марков Федор Иванович
Мать: Маркова Марина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кириллов Николай
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кириллов Альберт
Отец ребёнка: не указан