Перфильев Вячеслав(Виталий) Иванович Около 1938 — найти родственников по фамилии на Familio
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Перфильев Вячеслав(Виталий) Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1938

Дата смерти

Около 2015

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1938

Отец: Перфильев Иван Васильeвич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Перфильева Вера Всеволодовна

Рождение ребёнка
09.11.1959

Сын: Перфильев Александр Вячеславович

Мать ребёнка: Перфильева Вера Всеволодовна

Кононово, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Смерть
Около 2015

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