Перфильев Вячеслав(Виталий) Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1938
Дата смертиОколо 2015
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1938
Отец: Перфильев Иван Васильeвич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.11.1959
Сын: Перфильев Александр Вячеславович
Мать ребёнка: Перфильева Вера Всеволодовна
Кононово, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Смерть
Около 2015