Саушкин Михаил
Место рождения
Дата рождения1914
Дата смерти01.12.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: Савушкин Константин
Мать: Савушкина Мария
Рождение ребёнка
27.06.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Саушкина Василиса
Россия
Рождение ребёнка
Около 1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Саушкина Василиса
Военная служба
Неизвестно
Ленинский Рвк, Горьковская Обл., Г. Горький, Ленинский Р-Н
Ленинский Рвк, Горьковская Обл., Г. Горький, Ленинский Р-Н
Смерть
01.12.1942
Россия
Причина смерти: Убийство