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Саушкин Михаил

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Место рождения

Муравлянка, Ельниковский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

1914

Дата смерти

01.12.1942

Пол

Мужской

Отец

Между 1870 и 1871 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Савушкин Константин

Мать: Савушкина Мария

Муравлянка, Ельниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
27.06.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Саушкина Василиса

Россия
Рождение ребёнка
Около 1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Саушкина Василиса

Военная служба
Неизвестно
Ленинский Рвк, Горьковская Обл., Г. Горький, Ленинский Р-Н
Ленинский Рвк, Горьковская Обл., Г. Горький, Ленинский Р-Н
Смерть
01.12.1942
Россия
Причина смерти: Убийство
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