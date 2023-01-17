Мыгакова Наталья Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мыгакова Наталья Анатольевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.10.1956

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1956

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.05.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мыгаков Владимир Николаевич

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
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