Мыгакова Наталья Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.10.1956
ПолЖенский
Отец
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МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1956
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.05.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мыгаков Владимир Николаевич
Челябинск, Челябинский, Челябинская область