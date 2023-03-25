Бец Анна Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бец Анна Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1995

Пол

Женский

Отец

Мать

1978 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1995

Отец: Бец Павел Фёдорович

Мать: Бец Оксана Владимировна

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