Бабичева Софья Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабичева Софья Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.07.1910

Дата смерти

23.04.1987

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шмойлова (Бабичева) Калерия Митрофановна

Отец ребёнка: Бабичев Митрофан Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бабичев Виктор Митрофанович

Отец ребёнка: Бабичев Митрофан Семенович

Рождение ребёнка
10.06.1930

Дочь: Пожидаева (Бабичева) Нина Митрофановна

Отец ребёнка: Бабичев Митрофан Семенович

Рождение ребёнка
02.08.1938

Дочь: Куприна (Бабичева) Вера Митрофановна

Отец ребёнка: Бабичев Митрофан Семенович

Смерть
23.04.1987

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