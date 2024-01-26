Бабичева Софья Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.07.1910
Дата смерти23.04.1987
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шмойлова (Бабичева) Калерия Митрофановна
Отец ребёнка: Бабичев Митрофан Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бабичев Виктор Митрофанович
Отец ребёнка: Бабичев Митрофан Семенович
Рождение ребёнка
10.06.1930
Дочь: Пожидаева (Бабичева) Нина Митрофановна
Отец ребёнка: Бабичев Митрофан Семенович
Рождение ребёнка
02.08.1938
Дочь: Куприна (Бабичева) Вера Митрофановна
Отец ребёнка: Бабичев Митрофан Семенович
Смерть
23.04.1987