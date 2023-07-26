Мельников Рамиль Радикович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.09.1980
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1980
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.10.2011
Дочь: Мельникова Самина Рамилевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
03.10.2012
Дочь: Мельникова Залия Рамилевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности