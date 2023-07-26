Мельников Рамиль Радикович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельников Рамиль Радикович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.09.1980

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЭХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1980

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
05.10.2011

Дочь: Мельникова Самина Рамилевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
03.10.2012

Дочь: Мельникова Залия Рамилевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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