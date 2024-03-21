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Зырянов Ефим Кузьмич

Место рождения

Порозиха, Рубцовский округ, Сибирский край

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Зырянов Кузьма

Мать: не указана

Порозиха, Рубцовский округ, Сибирский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зырянова Пелагея

Порозиха, Рубцовский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Зырянова Анастасия Ефимовна

Мать ребёнка: Зырянова Пелагея

Порозиха, Рубцовский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Зырянова Ульяна Ефимовна

Мать ребёнка: Зырянова Пелагея

Порозиха, Рубцовский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1911

Сын: Зырянов Николай Ефимович

Мать ребёнка: Зырянова Пелагея

Порозиха, Рубцовский округ, Сибирский край
Смерть
Неизвестно

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