Зырянов Ефим Кузьмич
Место рождения
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Зырянов Кузьма
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зырянова Пелагея
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Зырянова Анастасия Ефимовна
Мать ребёнка: Зырянова Пелагея
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Зырянова Ульяна Ефимовна
Мать ребёнка: Зырянова Пелагея
Рождение ребёнка
1911
Мать ребёнка: Зырянова Пелагея
Смерть
Неизвестно