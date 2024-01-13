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Балахонкин Дмитрий Федорович

Место рождения

сельцо Покровка Богдановской волости Самарской губернии и уезда

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1878 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

сельцо Покровка Богдановской волости Самарской губернии и уезда
Бракосочетание
03.02.1895

Жена: Балахонкина Анна Васильевна

Покровская церковь села Кривая Лука Богдановской волости Самарской губернии и уезда
Смерть
Неизвестно
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