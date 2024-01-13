Балахонкин Дмитрий Федорович
Место рождениясельцо Покровка Богдановской волости Самарской губернии и уезда
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
сельцо Покровка Богдановской волости Самарской губернии и уезда
Бракосочетание
03.02.1895
Покровская церковь села Кривая Лука Богдановской волости Самарской губернии и уезда
Смерть
Неизвестно