Игошина Ефросинья (Евфросиния) Зиновьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
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Рождение ребёнка
28.09.1908 ст.
Дочь: Игошина Таисия Федоровна
Отец ребёнка: Игошин Фёдор Андреевич
Чусовой, Чусовской муниципальный район, Пермский край
4/I-39 Источник: ГАПК Ф 719 Оп 1 д 30 стр 132 №291ж
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно