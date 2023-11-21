Игошина Ефросинья (Евфросиния) Зиновьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Игошина Ефросинья (Евфросиния) Зиновьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЮЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.09.1908 ст.

Дочь: Игошина Таисия Федоровна

Отец ребёнка: Игошин Фёдор Андреевич

Чусовой, Чусовской муниципальный район, Пермский край
4/I-39 Источник: ГАПК Ф 719 Оп 1 д 30 стр 132 №291ж
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Игошин Фёдор Андреевич

Смерть
Неизвестно
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