Сороковых Марина Геннадьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.12.1970
ПолЖенский
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1970
Рождение ребёнка
04.03.1992
Дочь: Ивашина Ксения Евгеньевна
Отец ребёнка: Сороковых Евгений Иванович
Усть-Илимск, город Усть-Илимск, Иркутская область
Рождение ребёнка
30.10.2005
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сороковых Евгений Иванович