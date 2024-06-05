Сороковых Марина Геннадьевна 22.12.1970 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сороковых Марина Геннадьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.12.1970

Пол

Женский

Добавил:

пС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1970

Отец: Сажин Геннадий Перфильевич

Мать: Татаринова Людмила Федоровна

Рождение ребёнка
04.03.1992

Дочь: Ивашина Ксения Евгеньевна

Отец ребёнка: Сороковых Евгений Иванович

Усть-Илимск, город Усть-Илимск, Иркутская область
Рождение ребёнка
30.10.2005

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сороковых Евгений Иванович

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