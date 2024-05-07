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Дрокина Мария Семёновна

Место рождения

Гвазда, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1902

Дата смерти

1970

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Матвеев Семён

Мать: не указана

Гвазда, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дрокин Михаил Давидович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дрокин Михаил Давидович

Рождение ребёнка
1921

Дочь: Матвеева Рахиль Михайловна

Отец ребёнка: Дрокин Михаил Давидович

Рождение ребёнка
14.03.1927

Сын: Дрокин Яков Михайлович

Отец ребёнка: Дрокин Михаил Давидович

Рождение ребёнка
20.12.1928

Дочь: Бочарникова Сарра Михайловна

Отец ребёнка: Дрокин Михаил Давидович

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Грянко Ханна Михайловна

Отец ребёнка: Дрокин Михаил Давидович

Смерть
1970

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