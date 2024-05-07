Дрокина Мария Семёновна
Место рождения
Дата рождения1902
Дата смерти1970
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Матвеев Семён
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Матвеева Рахиль Михайловна
Отец ребёнка: Дрокин Михаил Давидович
Рождение ребёнка
14.03.1927
Отец ребёнка: Дрокин Михаил Давидович
Рождение ребёнка
20.12.1928
Дочь: Бочарникова Сарра Михайловна
Отец ребёнка: Дрокин Михаил Давидович
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Грянко Ханна Михайловна
Отец ребёнка: Дрокин Михаил Давидович
Смерть
1970