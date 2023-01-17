Былинкина Екатерина Степановна
Место рождения
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Ярыгина Любовь Андреевна
Отец ребёнка: Былинкин Андрей Григорьевич
Рождение ребёнка
1865
Отец ребёнка: Былинкин Андрей Григорьевич
Рождение ребёнка
1871
Сын: Былинкин Алексей Андреевич
Отец ребёнка: Былинкин Андрей Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно