Былинкина Екатерина Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Былинкина Екатерина Степановна

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Место рождения

Тверь, город Тверь, Тверская область

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Ярыгина Любовь Андреевна

Отец ребёнка: Былинкин Андрей Григорьевич

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
1865

Сын: Былинкин Петр Андреевич

Отец ребёнка: Былинкин Андрей Григорьевич

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
1871

Сын: Былинкин Алексей Андреевич

Отец ребёнка: Былинкин Андрей Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Былинкин Андрей Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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