Агриппина Карпова
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
село Тетюшского уезда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Виктор Уаров
Отец ребёнка: Уар Ильин
Бракосочетание
07.02.1813
Муж: Уар Ильин
Рождение ребёнка
10.08.1817
Сын: Лаврентий Уаров
Отец ребёнка: Уар Ильин
Рождение ребёнка
04.07.1823
Сын: Андрей Уаров
Отец ребёнка: Уар Ильин
Рождение ребёнка
01.04.1826
Дочь: Мария Уарова
Отец ребёнка: Уар Ильин
Рождение ребёнка
04.01.1829
Сын: Михаил Уаров
Отец ребёнка: Уар Ильин
Рождение ребёнка
26.08.1831
Дочь: Наталья Уарова
Отец ребёнка: Уар Ильин
Рождение ребёнка
30.07.1834
Сын: Евдоким Уаров
Отец ребёнка: Уар Ильин
Смерть
Неизвестно