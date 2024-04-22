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Агриппина Карпова

Место рождения

Барские Каратаи, Богородская волость, Тетюшский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1793 г.р.

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Барские Каратаи, Богородская волость, Тетюшский уезд
село Тетюшского уезда
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Виктор Уаров

Отец ребёнка: Уар Ильин

Бракосочетание
07.02.1813

Муж: Уар Ильин

Рождение ребёнка
10.08.1817

Сын: Лаврентий Уаров

Отец ребёнка: Уар Ильин

Рождение ребёнка
04.07.1823

Сын: Андрей Уаров

Отец ребёнка: Уар Ильин

Рождение ребёнка
01.04.1826

Дочь: Мария Уарова

Отец ребёнка: Уар Ильин

Рождение ребёнка
04.01.1829

Сын: Михаил Уаров

Отец ребёнка: Уар Ильин

Рождение ребёнка
26.08.1831

Дочь: Наталья Уарова

Отец ребёнка: Уар Ильин

Рождение ребёнка
30.07.1834

Сын: Евдоким Уаров

Отец ребёнка: Уар Ильин

Смерть
Неизвестно

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