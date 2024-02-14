Морген (Зельманович) Ольга (Лея) Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Морген Александр Леонтьевич (Лейбович)
Отец ребёнка: Морген Леонтий (Лейба) Ааронович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.12.1881
Сын: Морген Роман (Рувим) Леонтьевич
Отец ребёнка: Морген Леонтий (Лейба) Ааронович
Рождение ребёнка
1882
Отец ребёнка: Морген Леонтий (Лейба) Ааронович
Рождение ребёнка
Около 1887
Дочь: Белокопытова (Морген) Фрада Леонтьевна
Отец ребёнка: Морген Леонтий (Лейба) Ааронович
Рождение ребёнка
Около 1887
Дочь: Морген (Морген) Надежда (Эстер) Леонтьевна
Отец ребёнка: Морген Леонтий (Лейба) Ааронович
Рождение ребёнка
Около 1888
Дочь: Риф (Морген) Матля (Мариам) Лейбовна
Отец ребёнка: Морген Леонтий (Лейба) Ааронович
Рождение ребёнка
14.02.1890
Отец ребёнка: Морген Леонтий (Лейба) Ааронович
Смерть
Неизвестно