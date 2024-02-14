Морген (Зельманович) Ольга (Лея) Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морген (Зельманович) Ольга (Лея) Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Морген Александр Леонтьевич (Лейбович)

Отец ребёнка: Морген Леонтий (Лейба) Ааронович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Морген Леонтий (Лейба) Ааронович

Рождение ребёнка
05.12.1881

Сын: Морген Роман (Рувим) Леонтьевич

Отец ребёнка: Морген Леонтий (Лейба) Ааронович

Рождение ребёнка
1882

Сын: Морген Михаил Леонтьевич

Отец ребёнка: Морген Леонтий (Лейба) Ааронович

Рождение ребёнка
Около 1887

Дочь: Белокопытова (Морген) Фрада Леонтьевна

Отец ребёнка: Морген Леонтий (Лейба) Ааронович

Рождение ребёнка
Около 1887

Дочь: Морген (Морген) Надежда (Эстер) Леонтьевна

Отец ребёнка: Морген Леонтий (Лейба) Ааронович

Рождение ребёнка
Около 1888

Дочь: Риф (Морген) Матля (Мариам) Лейбовна

Отец ребёнка: Морген Леонтий (Лейба) Ааронович

Рождение ребёнка
14.02.1890

Сын: Морген Наум Леонтьевич

Отец ребёнка: Морген Леонтий (Лейба) Ааронович

Смерть
Неизвестно

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