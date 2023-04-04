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Замятина (Бланк) Софья Карловна
Замятина (Бланк) Софья Карловна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1760
Дата смерти
1810
Пол
Женский
Отец
Бланк Карл
1728 г.р.
Мать
Бланк (Бунина) Екатерина
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец:
Бланк Карл
Мать:
Бланк Екатерина
Смерть
1810
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