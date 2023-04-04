Замятина (Бланк) Софья Карловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Замятина (Бланк) Софья Карловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1760

Дата смерти

1810

Пол

Женский

Отец

1728 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: Бланк Карл

Мать: Бланк Екатерина

Смерть
1810
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