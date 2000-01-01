Тетюшка
Место рожденияНе указано
Дата рождения1689
Дата смерти1722
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1689
Отец: Планка (Плакилка)
Мать: Парава Кафтаева
Рождение ребёнка
1710
Сын: Сымка
Мать ребёнка: Пергая Нечаева
Рождение ребёнка
1714
Сын: Семен Степанов
Мать ребёнка: Пергая Нечаева
Рождение ребёнка
1725
Сын: Максим Степанов Паксевитка Степанов
Мать ребёнка: Пергая Нечаева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пергая Нечаева
Смерть
1722