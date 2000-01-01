Тетюшка — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тетюшка

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1689

Дата смерти

1722

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1689

Отец: Планка (Плакилка)

Мать: Парава Кафтаева

Рождение ребёнка
1710

Сын: Сымка

Мать ребёнка: Пергая Нечаева

Рождение ребёнка
1714

Сын: Семен Степанов

Мать ребёнка: Пергая Нечаева

Рождение ребёнка
1725

Сын: Максим Степанов Паксевитка Степанов

Мать ребёнка: Пергая Нечаева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пергая Нечаева

Смерть
1722
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