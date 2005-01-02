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Шевцов Леонид Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.11.1936

Дата смерти

02.01.2005

Пол

Мужской

Отец

Мать

1906 г.р.

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1936

Отец: Шевцов Петр Павлович

Мать: Шевцова Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
05.12.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шевцова Тамара Васильевна

Рождение ребёнка
15.08.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шевцова Тамара Васильевна

Смерть
02.01.2005
Г.самара пос.Рубежное
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