Шевцов Леонид Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.11.1936
Дата смерти02.01.2005
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1936
Отец: Шевцов Петр Павлович
Рождение ребёнка
05.12.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шевцова Тамара Васильевна
Рождение ребёнка
15.08.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шевцова Тамара Васильевна
Смерть
02.01.2005
Г.самара пос.Рубежное