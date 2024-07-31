Анна Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1750
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петр Алексеевич
Рождение ребёнка
1788
Сын: Егор Петрович
Отец ребёнка: Петр Алексеевич
Рождение ребёнка
1795
Сын: Гавриил Петрович
Отец ребёнка: Петр Алексеевич
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Варвара Петровна
Отец ребёнка: Петр Алексеевич
Смерть
Неизвестно