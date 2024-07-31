Анна Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1750

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1753 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петр Алексеевич

Рождение ребёнка
1788

Сын: Егор Петрович

Отец ребёнка: Петр Алексеевич

Гороженицы, Дубровская волость, Ростовский уезд
Рождение ребёнка
1795

Сын: Гавриил Петрович

Отец ребёнка: Петр Алексеевич

Гороженицы, Дубровская волость, Ростовский уезд
Рождение ребёнка
1805

Дочь: Варвара Петровна

Отец ребёнка: Петр Алексеевич

Гороженицы, Дубровская волость, Ростовский уезд
Смерть
Неизвестно

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