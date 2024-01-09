Бабич (Борода) Александра Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабич (Борода) Александра Иосифовна

Место рождения

Гурбинцы, Чернігівська область

Дата рождения

1885

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1874 г.р.

Дети

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Гурбинцы, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бабич Иов Саввин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бабич Иов Саввин

Рождение ребёнка
22.11.1901

Сын: Бабич Андрей Иововоич

Отец ребёнка: Бабич Иов Саввин

Гурбинцы, Чернігівська область
Рождение ребёнка
05.11.1903

Сын: Бабич Михаил Иовович

Отец ребёнка: Бабич Иов Саввин

Гурбинцы, Чернігівська область

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