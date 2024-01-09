Бабич (Борода) Александра Иосифовна
Место рождения
Дата рождения1885
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бабич Иов Саввин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бабич Иов Саввин
Рождение ребёнка
22.11.1901
Отец ребёнка: Бабич Иов Саввин
Рождение ребёнка
05.11.1903
Сын: Бабич Михаил Иовович
Отец ребёнка: Бабич Иов Саввин