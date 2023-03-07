Булатов Алексей (Олешка) Конанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБулатов Алексей (Олешка) Конанов

Булатов Алексей (Олешка) Конанов

avatar

Место рождения

починок Офонки и Петрушки Булатовых, Сырьянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1642

Дата смерти

После 1646

Пол

Мужской

Отец

Около 1615 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1642

Отец: Булатов Конан (Конашка) Михайлов

Мать: не указана

починок Офонки и Петрушки Булатовых, Сырьянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
починок Офонки и Петрушки Булатовых, Сырьянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1646
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close