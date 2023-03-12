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Намдар Марк
Намдар Марк
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1925
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Намдар (Бутлицкая) Анна Иосифовна
Дети
Не указаны
Добавил:
СЕ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец: не указан
Мать:
Намдар Анна Иосифовна
Смерть
Неизвестно
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