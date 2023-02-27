Карпов Алексей Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпов Алексей Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.04.1978

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1978

Отец: Карпов Пётр Николаевич

Мать: Шептуховская Елена Владимировна

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