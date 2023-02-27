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Карпов Алексей Петрович
Карпов Алексей Петрович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
12.04.1978
Пол
Мужской
Отец
Карпов Пётр Николаевич
Мать
Шептуховская Елена Владимировна
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1978
Отец:
Карпов Пётр Николаевич
Мать:
Шептуховская Елена Владимировна
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