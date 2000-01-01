Курочкина (Куклина) Александра Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курочкина (Куклина) Александра Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1821

Дата смерти

1866

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1846

Дочь: Луппова Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Курочкин Иван Моисеевич

Рождение ребёнка
Около 1847

Сын: Курочкин Арсений Иванович

Отец ребёнка: Курочкин Иван Моисеевич

Рождение ребёнка
Около 1850

Сын: Курочкин Матвей Иванович

Отец ребёнка: Курочкин Иван Моисеевич

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1866
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