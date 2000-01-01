Курочкина (Куклина) Александра Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1821
Дата смерти1866
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1846
Дочь: Луппова Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Курочкин Иван Моисеевич
Рождение ребёнка
Около 1847
Сын: Курочкин Арсений Иванович
Отец ребёнка: Курочкин Иван Моисеевич
Рождение ребёнка
Около 1850
Отец ребёнка: Курочкин Иван Моисеевич
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1866