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Тойдоров Яков Ефимов

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Место рождения

Сухая Видзя, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Около 1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Сухая Видзя, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика
в переписи 1897 г. возраст 35 лет
Рождение ребёнка
09.08.1886 ст.

Сын: Тойдоров Василий Яковлевич

Мать ребёнка: Тойдорова Ксения Васильева

Сухая Видзя, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Родители: починка Сухой Видзи солдат Яков Ефимов и законная жена его Ксения Васильева, оба православные
Рождение ребёнка
Около 1886

Сын: Тойдоров Константин незаконнорожденный

Мать ребёнка: Тойдорова Ксения Васильева

Сухая Видзя, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика
в переписи возраст 12 лет, указан как племянник хозяину дома (Якову)
Военная служба
До 1887
нижний чин запаса
Рождение ребёнка
Около 1894

Дочь: Тойдорова Мария Яковлева

Мать ребёнка: Тойдорова Ксения Васильева

Сухая Видзя, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика
в переписи возраст 3 года
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тойдорова Ксения Васильева

Смерть
Неизвестно
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