Егор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егор

Место рождения

Мыс, Белозерский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Мыс, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Мыс, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Авив Егорович

Мать ребёнка: не указана

Мыс, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Самоил Егорович

Мать ребёнка: не указана

Мыс, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
До 1844

Сын: Михей Егорович

Мать ребёнка: не указана

Мыс, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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