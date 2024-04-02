Егор
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1835
Сын: Авив Егорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1840
Сын: Самоил Егорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1844
Сын: Михей Егорович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно