Чертыков Роман Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чертыков Роман Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

13.09.1814

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

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Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
13.09.1814
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