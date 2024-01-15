Пашиничева Сиклития Александрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Пестерева Юлья Николаева
Отец ребёнка: Пашиничев Николай Давидович
Рождение ребёнка
23.09.1883
Сын: Пашиничев Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Пашиничев Николай Давидович
Рождение ребёнка
Около 1886
Сын: Пашиничев Александр Николаевич
Отец ребёнка: Пашиничев Николай Давидович
Рождение ребёнка
Около 1889
Сын: Пашиничев Иван Николаевич
Отец ребёнка: Пашиничев Николай Давидович
Рождение ребёнка
11.05.1890
Сын: Пашиничев Федор Николаевич
Отец ребёнка: Пашиничев Николай Давидович
Рождение ребёнка
10.08.1895
Дочь: Анна Николаева
Отец ребёнка: Пашиничев Николай Давидович
Рождение ребёнка
23.01.1898
Дочь: Мария Николаева
Отец ребёнка: Пашиничев Николай Давидович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно