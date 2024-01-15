Пашиничева Сиклития Александрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пашиничева Сиклития Александрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Пестерева Юлья Николаева

Отец ребёнка: Пашиничев Николай Давидович

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
23.09.1883

Сын: Пашиничев Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Пашиничев Николай Давидович

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1886

Сын: Пашиничев Александр Николаевич

Отец ребёнка: Пашиничев Николай Давидович

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1889

Сын: Пашиничев Иван Николаевич

Отец ребёнка: Пашиничев Николай Давидович

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
11.05.1890

Сын: Пашиничев Федор Николаевич

Отец ребёнка: Пашиничев Николай Давидович

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
10.08.1895

Дочь: Анна Николаева

Отец ребёнка: Пашиничев Николай Давидович

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
23.01.1898

Дочь: Мария Николаева

Отец ребёнка: Пашиничев Николай Давидович

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пашиничев Николай Давидович

Смерть
Неизвестно
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