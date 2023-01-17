Храмайков Федор Тихонович
Место рождения
Дата рождения11.03.1905
Дата смерти01.03.1989
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.
Копии:
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1922 по 1928
Баку
Место жительства
С 1938
Место жительства
Неизвестно
Бердянск, Украина
Место жительства
Неизвестно
Тушино, Всехсвятская волость, Московский уезд
Смерть
01.03.1989