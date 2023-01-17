Храмайков Федор Тихонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Храмайков Федор Тихонович

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Место рождения

Шалкино, Павловский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

11.03.1905

Дата смерти

01.03.1989

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Шалкино, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
С 1922 по 1928
Баку
Место жительства
С 1938
Тула, город Тула, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Бердянск, Украина
Место жительства
Неизвестно
Тушино, Всехсвятская волость, Московский уезд
Смерть
01.03.1989
Тула, город Тула, Тульская область
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