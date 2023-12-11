Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1812

Дочь: Стрельцова Фотиния Михайловна

Отец ребёнка: Сенчило Михайло Иванович

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Агафья

Отец ребёнка: Сенчило Михайло Иванович

Рождение ребёнка
1819

Сын: Сенчило Корней Михайлович

Отец ребёнка: Сенчило Михайло Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сенчило Михайло Иванович

Смерть
Неизвестно
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