Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1787
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Стрельцова Фотиния Михайловна
Отец ребёнка: Сенчило Михайло Иванович
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Агафья
Отец ребёнка: Сенчило Михайло Иванович
Рождение ребёнка
1819
Сын: Сенчило Корней Михайлович
Отец ребёнка: Сенчило Михайло Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно