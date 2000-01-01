Сноу (Таргариен) Джон (Эйгон) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСноу (Таргариен) Джон (Эйгон)

Сноу (Таргариен) Джон (Эйгон)

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

281

Пол

Мужской

Отец

257 г.р.

Мать

259 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
281

Отец: Таргариен Рейгар

Мать: Старк Лианна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close