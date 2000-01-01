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Дарья Николаева
Дарья Николаева
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1808
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Николай Алексеев
Около 1779 г.р.
Мать
Татьяна
Около 1781 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
РД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец:
Николай Алексеев
Мать:
Татьяна
Смерть
Неизвестно
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