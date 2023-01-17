Петрашев Василий Яковлевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Вологодская губерния, Никольский уезд, Шонгская волость РГВИА, ф. 16196, оп. 1, д. 4185, л. 273об-274 Село Косково. РГВИА Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (офицеров и солдат), я. 26... Показать все
Военная служба
27.09.2015 ст.
Ранение РГВИА, ф. 16196, оп. 1, д. 4185, л. 273об-274
Смерть
Неизвестно