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Петрашев Василий Яковлевич

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Место рождения

Косково, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Косково, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Вологодская губерния, Никольский уезд, Шонгская волость РГВИА, ф. 16196, оп. 1, д. 4185, л. 273об-274 Село Косково. РГВИА Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (офицеров и солдат), я. 26... Показать все
Военная служба
27.09.2015 ст.
Ранение РГВИА, ф. 16196, оп. 1, д. 4185, л. 273об-274
Смерть
Неизвестно
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