Браун (Трофимова) Татьяна Иосифовна
Место рождения
Дата рождения19.08.1916
Дата смерти10.04.2010
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1916
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.04.1954
Отец ребёнка: Браун Даниил Данилович
Усть-Умальта, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Браун Даниил Данилович
Смерть
10.04.2010
Похороны
Неизвестно