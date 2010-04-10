Браун (Трофимова) Татьяна Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Браун (Трофимова) Татьяна Иосифовна

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Место рождения

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область

Дата рождения

19.08.1916

Дата смерти

10.04.2010

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1910 г.р.

Дети

1954 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1916

Отец: не указан

Мать: не указана

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Рождение ребёнка
11.04.1954

Сын: Браун Виктор Данилович

Отец ребёнка: Браун Даниил Данилович

Усть-Умальта, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Браун Даниил Данилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Браун Даниил Данилович

Смерть
10.04.2010
Среднебелая, Ивановский муниципальный район, Амурская область
Похороны
Неизвестно
Среднебелая, Ивановский муниципальный район, Амурская область
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