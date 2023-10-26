Долгов Владимир Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.04.1983
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1983
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.01.2014
Дочь: Долгова Валерия Владимировна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.05.2016
Дочь: Долгова Виктория Владимировна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности