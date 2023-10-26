Долгов Владимир Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долгов Владимир Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.04.1983

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

КЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1983

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
27.01.2014

Дочь: Долгова Валерия Владимировна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
04.05.2016

Дочь: Долгова Виктория Владимировна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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