Протасова (Лаптева) Наталья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.09.1900
Дата смерти06.03.1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1900
Рождение ребёнка
15.09.1921
Сын: Протасов Вениамин Кузьмич
Отец ребёнка: Протасов Кузьма Ильич
Рождение ребёнка
25.01.1925
Отец ребёнка: Протасов Кузьма Ильич
Рождение ребёнка
03.04.1927
Дочь: Масалова Галина Кузьминична
Отец ребёнка: Протасов Кузьма Ильич
Смерть
06.03.1991