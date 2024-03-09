Протасова (Лаптева) Наталья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Протасова (Лаптева) Наталья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.09.1900

Дата смерти

06.03.1991

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1900

Отец: Лаптев Иван Алексеевич

Мать: Субботина Парасковья Григорьевна

Рождение ребёнка
15.09.1921

Сын: Протасов Вениамин Кузьмич

Отец ребёнка: Протасов Кузьма Ильич

Рождение ребёнка
25.01.1925

Сын: Протасов Виталий Кузьмич

Отец ребёнка: Протасов Кузьма Ильич

Рождение ребёнка
03.04.1927

Дочь: Масалова Галина Кузьминична

Отец ребёнка: Протасов Кузьма Ильич

Смерть
06.03.1991
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