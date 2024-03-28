Шальных (--) Гликерия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шальных (--) Гликерия Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1846

Дата смерти

21.02.1903

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шальных Герасим Спиридонович

Рождение ребёнка
1877

Сын: Шальных Николай Герасимович

Отец ребёнка: Шальных Герасим Спиридонович

Антоново, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
21.02.1903
Антоново, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1903 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3347]

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