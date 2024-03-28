Шальных (--) Гликерия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1846
Дата смерти21.02.1903
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1877
Сын: Шальных Николай Герасимович
Отец ребёнка: Шальных Герасим Спиридонович
Смерть
21.02.1903
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1903 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3347]