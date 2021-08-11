Колодеева (Абросова) Нина Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.01.1942
Дата смерти11.08.2021
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
МужНе указан
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1942
Отец: не указан
Бракосочетание
1963
Муж: не указан
Рождение ребёнка
09.04.1964
Отец ребёнка: Колодеев Виталий Гаврилович
Рождение ребёнка
28.03.1966
Дочь: Хуснутдинова Валентина Витальевн
Отец ребёнка: Колодеев Виталий Гаврилович
Развод
20.11.1975
Муж: не указан
Развод
1975
Муж: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Колодеева Елена Витальевна
Отец ребёнка: Колодеев Виталий Гаврилович
Смерть
11.08.2021