Колодеева (Абросова) Нина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колодеева (Абросова) Нина Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.01.1942

Дата смерти

11.08.2021

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1942

Отец: не указан

Мать: Абросова Клавдия Трофимовна

Бракосочетание
1963

Муж: не указан

Рождение ребёнка
09.04.1964

Сын: Колодеев Олег Витальевич

Отец ребёнка: Колодеев Виталий Гаврилович

Рождение ребёнка
28.03.1966

Дочь: Хуснутдинова Валентина Витальевн

Отец ребёнка: Колодеев Виталий Гаврилович

Развод
20.11.1975

Муж: не указан

Развод
1975

Муж: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Колодеева Елена Витальевна

Отец ребёнка: Колодеев Виталий Гаврилович

Смерть
11.08.2021
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