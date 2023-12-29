Селивоненко Сергей Никифорович
Место рождения
Дата рождения05.06.1893 ст.
Дата смерти08.03.1981
ПолМужской
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Жена: Селиваненко Наталья
Дочь: (Селивоненко) Татьяна Сергеевна
Мать ребёнка: Селивоненко Ефросинья
Сын: Селивоненко Герасим Сергеевич
Мать ребёнка: Селивоненко Ефросинья
Дочь: Ванюшкина (Селивоненко) Елена Сергеевна
Мать ребёнка: Селивоненко Ефросинья
Дочь: Алексейцева (Селивоненко) Наталья Сергеевна
Мать ребёнка: Селивоненко Ефросинья
Дочь: Бабенко (Селивоненко) Евдокия Сергеевна
Мать ребёнка: Селивоненко Ефросинья
Сын: Селивоненко Григорий Сергеевич
Мать ребёнка: Селивоненко Ефросинья
Жена: Селивоненко Ефросинья
Дочь: Мустафа (Селивоненко) Матрёна Сергеевна
Мать ребёнка: Селивоненко Ефросинья
Сын: Селивоненко Иван Сергеевич
Мать ребёнка: Селивоненко Ефросинья
Дочь: Гордеева (Селивоненко) Александра Сергеевна
Мать ребёнка: Селивоненко Ефросинья