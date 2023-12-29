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Селивоненко Сергей Никифорович

Место рождения

Кривоносовка, Сумська область

Дата рождения

05.06.1893 ст.

Дата смерти

08.03.1981

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1893 ст.

Отец: Селивоненко Никифор Иванович

Мать: Селивоненко (Рубан) Евгения Григорьевна

Кривоносовка, Сумська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Селиваненко Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Селивоненко) Татьяна Сергеевна

Мать ребёнка: Селивоненко Ефросинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Селивоненко Герасим Сергеевич

Мать ребёнка: Селивоненко Ефросинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ванюшкина (Селивоненко) Елена Сергеевна

Мать ребёнка: Селивоненко Ефросинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алексейцева (Селивоненко) Наталья Сергеевна

Мать ребёнка: Селивоненко Ефросинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бабенко (Селивоненко) Евдокия Сергеевна

Мать ребёнка: Селивоненко Ефросинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Селивоненко Григорий Сергеевич

Мать ребёнка: Селивоненко Ефросинья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Селивоненко Ефросинья

Место жительства
Неизвестно
Чистоозерное, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Крещение
06.07.1893 ст.
Кривоносовка, Сумська область
Место жительства
Около 1909
Откуда: с. Кривоносовка Куда: д. Орловка Из Черниговской губернии в Томскую губернию, Каинаский уезд, Юдинская волость, с. Орловка
Участие в бою
С 1914 по 1918
Первая Мировая Война | 1914-1918 Памяти героев Великой войны | Хронология события Война России на два фронта Русские войска были развернуты на двух основных направлениях — на Юго-Западном (против Ав... Показать все
Военная служба
С Неизвестно по 29.06.1916
Род войск: Туркестанский стрелковый полк Воинское звание: рядовой Должность/Звание - рядовой. Воинская часть - 21-й Туркестанский стрелковый полк. Причина выбытия - ранен/контужен. Дата выбытия - 29.0... Показать все
Участие в бою
29.06.1916
Бой
Ранение
29.06.1916
Ранен пулей.
Лечение в госпитале
15.07.1916 ст.
Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Причина: ранен пулей Учреждение: Лазарет Феодосийский | Лечение
Рождение ребёнка
1928

Дочь: Мустафа (Селивоненко) Матрёна Сергеевна

Мать ребёнка: Селивоненко Ефросинья

Рождение ребёнка
1930

Сын: Селивоненко Иван Сергеевич

Мать ребёнка: Селивоненко Ефросинья

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Гордеева (Селивоненко) Александра Сергеевна

Мать ребёнка: Селивоненко Ефросинья

Участие в бою
С 22.06.1941 по 09.05.1945
Великая Отечественная война
Военная служба
С 16.12.1942 по 23.04.1945
Род войск: 223 гвардейский пушечный артиллерийский полк Воинское звание: ефрейтор
Награда
22.12.1942
Тип награды: Медаль «За оборону Ленинграда Кто наградил: Президиум Верховного Совета Союза ССР
Участие в бою
С 14.04.1945 по 02.05.1945
В период наступательных боев за город Берлин проявил мужество и отвагу. | Бой
Участие в бою
16.04.1945
Во время артеллерийской подготовки, работая зарядным и установщиком, быстро подготавливал заряды и устанавливал взрыватели, чем способствовал подавлению двух артеллерийских батальонов противника. | Бо... Показать все
Участие в бою
19.04.1945
Ликвидировал пожар на огневой позиции от артеллерийского обстрела противника, тем самым спас снаряды от взрыва. | Бой
Ранение
23.04.1945
Награда
07.06.1945
Тип награды: Медаль «За отвагу» Кто наградил: 223 гв. пап С 14.04.45 по 02.05.45 в период наступательных боев за город Берлин проявил мужество и отвагу 16.04.45 во время артеллерийской подготовки, раб... Показать все
Смерть
08.03.1981
Чистоозерное, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область

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