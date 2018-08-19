Суспицын Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суспицын Алексей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.?.1959

Пол

Мужской

Отец

1934 г.р.

Мать

1932 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.?.1959

Отец: Суспицын Василий

Мать: Суспицына Нина

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