(Патрикеева) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Патрикеева) Валентина Павловна
Отец ребёнка: Патрикеев Павел Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Патрикеев ?
Отец ребёнка: Патрикеев Павел Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Патрикеев Анатолий Павлович
Отец ребёнка: Патрикеев Павел Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Патрикеев Николай Павлович
Отец ребёнка: Патрикеев Павел Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Патрикеева) Мария Павловна
Отец ребёнка: Патрикеев Павел Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Патрикеева) Татьяна Павловна
Отец ребёнка: Патрикеев Павел Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Патрикеева) Раиса Павловна
Отец ребёнка: Патрикеев Павел Васильевич
Смерть
Неизвестно