Иван Петров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.02.1875
Сын: Василий Иванович
Мать ребёнка: (Салина) Параскева Родионова
Рождение ребёнка
29.11.1880
Сын: Николай Иванович
Мать ребёнка: (Салина) Параскева Родионова
Смерть
Неизвестно