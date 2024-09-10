Иван Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Салина) Параскева Родионова

Рождение ребёнка
12.02.1875

Сын: Василий Иванович

Мать ребёнка: (Салина) Параскева Родионова

Рождение ребёнка
29.11.1880

Сын: Николай Иванович

Мать ребёнка: (Салина) Параскева Родионова

Смерть
Неизвестно

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