Лазутенков Иван Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лазутенков Иван Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

1963

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1876 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: не указан

Мать: Лазутенкова Марфа Петровна

Смерть
1963
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