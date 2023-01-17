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Петухова Анна Алексеевна

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Место рождения

Кевсала, Ипатовский, Ставропольский край

Дата рождения

04.02.1909

Дата смерти

10.04.1990

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1909

Отец: Петухов Алексей Васильевич

Мать: Домна Никитична

Кевсала, Ипатовский, Ставропольский край
Крещение
05.02.1909
Ипатово, Ипатовский, Ставропольский край
Бракосочетание
29.01.1927

Муж: Стрельцов Алексей Алексеевич

Кевсала, Ипатовский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
08.05.1932

Дочь: Стрельцова Александра Алексеевна

Отец ребёнка: Стрельцов Алексей Алексеевич

Кевсала, Ипатовский, Ставропольский край
Бракосочетание
26.04.1967

Муж: Стрельцов Алексей Алексеевич

Кавказский, Прикубанский муниципальный район, Карачаево-Черкесская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стрельцова Таисия Алексеевна

Отец ребёнка: Стрельцов Алексей Алексеевич

Смерть
10.04.1990
Первомайский, Шемонаихинский район, Восточно-Казахстанская область, Казахстан
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