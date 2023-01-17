Петухова Анна Алексеевна
Место рождения
Дата рождения04.02.1909
Дата смерти10.04.1990
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1909
Отец: Петухов Алексей Васильевич
Мать: Домна Никитична
Крещение
05.02.1909
Ипатово, Ипатовский, Ставропольский край
Бракосочетание
29.01.1927
Рождение ребёнка
08.05.1932
Дочь: Стрельцова Александра Алексеевна
Отец ребёнка: Стрельцов Алексей Алексеевич
Бракосочетание
26.04.1967
Кавказский, Прикубанский муниципальный район, Карачаево-Черкесская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Стрельцова Таисия Алексеевна
Отец ребёнка: Стрельцов Алексей Алексеевич
Смерть
10.04.1990
Первомайский, Шемонаихинский район, Восточно-Казахстанская область, Казахстан