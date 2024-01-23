Непряева (Максимова) Екатерина Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Максимов Максим
Мать: Максимова Г
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Непряев Сергей Григорьевич
Отец ребёнка: Непряев Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Непряев Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Непряев Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Непряев Михаил Григорьевич
Отец ребёнка: Непряев Григорий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Непряев Григорий
Рождение ребёнка
1924
Отец ребёнка: Непряев Григорий
Смерть
Неизвестно