Непряева (Максимова) Екатерина Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Непряева (Максимова) Екатерина Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Максимов Максим

Мать: Максимова Г

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Непряев Сергей Григорьевич

Отец ребёнка: Непряев Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Непряев Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Непряев Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Непряев Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: Непряев Григорий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Непряев Григорий

Рождение ребёнка
1924

Сын: Непряев Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Непряев Григорий

Смерть
Неизвестно

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