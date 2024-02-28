Белоусова Васса Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.08.1912
Дата смерти10.07.1994
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1912
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.02.1934
Рождение ребёнка
06.09.1938
Рождение ребёнка
16.05.1941
Рождение ребёнка
26.08.1946
Рождение ребёнка
10.11.1952
Смерть
10.07.1994