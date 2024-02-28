Белоусова Васса Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белоусова Васса Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.08.1912

Дата смерти

10.07.1994

Пол

Женский

Отец

1870 г.р.

Мать

1868 г.р.

Муж

1898 г.р.

Дети

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Добавил:

ФБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1912

Отец: Парыгин Иван Васильевич

Мать: Верхотурова Марфа Платоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белоус Фёдор Алексеевич

Рождение ребёнка
24.02.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Белоус Фёдор Алексеевич

Рождение ребёнка
06.09.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Белоус Фёдор Алексеевич

Рождение ребёнка
16.05.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Белоус Фёдор Алексеевич

Рождение ребёнка
26.08.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Белоус Фёдор Алексеевич

Рождение ребёнка
10.11.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Белоус Фёдор Алексеевич

Смерть
10.07.1994

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