Иванов Виктор Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиИванов Виктор

Иванов Виктор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зимина (Иванова) Алефтина

Мать ребёнка: Иванова (Лисова) Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Владимир

Мать ребёнка: Иванова (Лисова) Ольга

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова (Лисова) Ольга

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