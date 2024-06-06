Иванов Виктор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зимина (Иванова) Алефтина
Мать ребёнка: Иванова (Лисова) Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иванов Владимир
Мать ребёнка: Иванова (Лисова) Ольга
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Иванова (Лисова) Ольга