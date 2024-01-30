Соглаева Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соглаева Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.02.1935

Дата смерти

2024

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1935 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1966 г.р.

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соглаев Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
02.12.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Соглаев Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
1966

Сын: Соглаев Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Соглаев Николай Алексеевич

Смерть
2024

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