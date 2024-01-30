Соглаева Александра
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.02.1935
Дата смерти2024
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.12.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Соглаев Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
1966
Сын: Соглаев Виктор Николаевич
Отец ребёнка: Соглаев Николай Алексеевич
Смерть
2024