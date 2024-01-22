(Сидорова) Дарья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1888
Дата смерти01.01.1974
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.10.1915
Дочь: (Косогорова(Сидорова)) Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Сидоров Иван Борисович
Рождение ребёнка
01.01.1918
Отец ребёнка: Сидоров Иван Борисович
Рождение ребёнка
1920
Дочь: (Сидорова) Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Сидоров Иван Борисович
Рождение ребёнка
1929
Рождение ребёнка
1933
Смерть
01.01.1974