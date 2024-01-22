(Сидорова) Дарья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Сидорова) Дарья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1888

Дата смерти

01.01.1974

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1888 г.р.

Дети

1915 г.р.
1918 г.р.
1920 г.р.
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Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
01.01.1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сидоров Иван Борисович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сидоров Иван Борисович

Рождение ребёнка
06.10.1915

Дочь: (Косогорова(Сидорова)) Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Сидоров Иван Борисович

Рождение ребёнка
01.01.1918

Сын: Сидоров Иван Иванович

Отец ребёнка: Сидоров Иван Борисович

Рождение ребёнка
1920

Дочь: (Сидорова) Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Сидоров Иван Борисович

Рождение ребёнка
1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сидоров Иван Борисович

Рождение ребёнка
1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сидоров Иван Борисович

Смерть
01.01.1974

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