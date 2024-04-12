Борзов Дмитрий Антонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБорзов Дмитрий Антонов

Борзов Дмитрий Антонов

Место рождения

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд

Дата рождения

Около 1739

Дата смерти

После 1748

Пол

Мужской

Отец

Около 1714 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1739

Отец: Борзов Антон Прокофьев

Мать: Мать Ипат Антонов

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Место жительства
1748
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | ф.350, оп. 2, д. 2836 (1748) | Книга переписная … помещичьих и монастырских крестьян … Корамышеевского, Сес... Показать все
Смерть
После 1748
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close